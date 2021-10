(AGENPARL) – sab 16 ottobre 2021 Alimentare sinergie

comunitarie per una nuova

sostenibilità

9.00-13.00

Castello di Spezzano

Fiorano Modenese (MO)

“C’è cibo per tutti,

ma non tutti possono

mangiare;

mentre lo spreco, lo scarto,

e l’uso di alimenti

per altri ni,

sono davanti ai nostri occhi”.

Papa Francesco I

Essere economici

non vuol dire risparmiare di

continuo, ma evitare

di continuo gli sprechi.

Leopoldo J. Arosemena

Una mattinata in cui ascoltare

acquisire informazioni

e dati di ricerca sul tema del diritto

al cibo e del contrasto allo spreco

alimentare, attraverso modalità

interattiva e partecipata.

nuove strategie di sostegno alla

comunità, attraverso punti di vista

e sguardi dierenti in un confronto

nel sostegno alla fragilità e nel

ridurre l’impatto dello spreco

alimentare (servizi, enti locali,

associazioni, caritas, grande

distribuzione, aziende, esercizi

commerciali, ecc..) verso una

maggiore sostenibilità.

Contatti

per maggiori informazioni:

Monica Ferrari

Per iscriverti

il codice con

il cellulare

Partecipazione

con iscrizione obbligatoria

(entro il 20 ottobre) al link :

https://forms.gle/S3JaxcJtKb8bo7bM9

Evento su iscrizione e a numero chiuso,

ingresso con Green Pass.

della normativa prevista per il

contenimento della pandemia Covid-19

