(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 UNICEF : Respect and Love. Flash mob a Savona per la Memoria dell’11 settembre

Tutto il comitato UNICEF della Liguria commemora a Savona le vittime

delle Torri Gemelle di New York, l’11 settembre 2021, ore 14:46 in

Piazza Sisto IV a Savona dove l’ambasciatrice UNICEF Alessia Cotta

Ramusino terrà il flashmob 100donnevestitedirosso per diffondere la

cultura del rispetto contro ogni forma di violenza nella condivisione

degli ideali UNICEF.

“Centodue minuti è durato il giorno più lungo del nostro secolo” così

veniva stigmatizzato l’11 settembre 2001, da una delle testate

giornalistiche che riportavano le notizie sull’attentato alle Torri

Gemelle di New York.

Erano le 8:46 dell’11 settembre 2001 ora di Manhattan, quando il primo

aereo dirottato dai terroristi di Al-Qaeda si abbatteva contro la

torre Nord del World Trade Center;

– alle 9:03 il secondo aereo entra nella torre Sud;

– alle 9:37 un terzo aereo colpisce il Pentagono;

– alle 9:59 la torre Sud collassa su se stessa;

– alle 10:03 il volo United 93 si schianta a Shanksville,

Pennsylvania, mentre i passeggeri cercano di riprenderne il controllo;

– alle 10:28 crolla in una nuvola che avvolge tutta Manhattan anche la

torre Nord.

2.996 morti. 6000 persone restano ferite. 3000 bambini perdono un

genitore; 100 bambini, nati nei mesi successivi, non conosceranno mai

il loro papà.

Abbiamo il compito di ricordare e di essere memoria per le generazioni

future, aiutare i nostri ragazzi/e e rieducarli alla cultura del

rispetto e per questo motivo la nostra ambasciatrice Alessia Cotta

Ramusino, continua a portare avanti un messaggio universale RESPECT

AND LOVE, rispetta e ama!

Rispetto e amore sono i fondamenti di una società civile.

Saranno presenti le Istituzioni locali sotto la bandiera e nella

condivisione degli ideali UNICEF.

https://www.unicef.it/comitati-locali/liguria/respect-and-love-flash-mob-a-savona-per-la-memoria-dell-11-settembre/

Fonte news : Christian FLAMMIA

