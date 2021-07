(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 UNESCO, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): CANDIDATURA COLLIO-BRDA-CUEI INDISPENSABILE SIA TRANSFRONTALIERA

“Preoccupano, molto, alcune dichiarazioni apparse oggi sulle agenzie di stampa circa una temuta interruzione dei contatti tra Italia e Slovenia per la candidatura congiunta del Collio-Brda-Cuei, a patrimonio Unesco e la ventilata volontà di alcuni di proseguire comunque, anche da soli e anche se non più nell’ambito di una collaborazione transfrontaliera che è, invece, il perno dell’intero progetto. Questa è una delle occasioni più importanti, insieme a Nova Gorica/Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, sulle quali costruire il futuro del territorio goriziano. Rimane indispensabile credere in questo progetto e non abbandonarlo in nessun caso, ed è cruciale farlo insieme, insieme tra Italia e Slovenia e mai, mai, mai soli; insieme da una parte e dall’altra dell’ex confine. I tempi del ‘fasin di bessoi’ sono finiti, senza se e senza ma. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

🔊 Listen to this