UNE SOLLICITATION EXCEPTIONNELLE DES SERVICES DE RéANIMATION DU GRAND EST PENDANT LA PéRIODE DE CONFINEMENT

Le coronavirus circule activement dans le Grand Est depuis la fin février. Début mars,

le flux de nouveaux patients en réanimation est déjà élevé dans la région, tout particulièrement

dans les deux départements alsaciens. Face à la progression de l’épidémie, le gouvernement

a décrété le 17 mars le confinement, période durant laquelle les déplacements et les

activités commerciales ont été drastiquement limités. Ces mesures ont contribué à

diminuer la contamination et à freiner l’augmentation des admissions en réanimation. Afin d’assurer le pilotage régional du système de santé durant cette crise sanitaire,

l’ARS Grand Est a mis en place une enquête auprès des établissements de santé susceptibles

d’accueillir des patients en réanimation (Source). Cette source spécifique à la région permet d’analyser quotidiennement l’activité

et la capacité des services de réanimation des établissements de santé du Grand Est

pendant la période de confinement, plus précisément dans cette étude entre le 20 mars

et le 6 mai.

Des ouvertures de lits nombreuses pour endiguer la vague épidémique

Dès le 20 mars, 350 patients atteints du coronavirus sont soignés en réanimation dans

le Grand Est (figure 1). Au total, les services de réanimation de la région accueillent plus de 560 patients,

tous types de pathologies confondues. Le nombre de patients dépasse déjà largement

les 470 lits de réanimation opérationnels en début d’année 2020. Face à la croissance

exponentielle de l’épidémie, les capacités en lits de réanimation ont été considérablement

accrues. Le 20 mars, ce nombre de lits s’élève à 800, soit 70 % de plus que la capacité

habituelle. Il est porté à plus de 1 200 au plus fort de la crise. L’ensemble des

services de réanimation de la région accueillent alors 900 patients Covid-19 et un

total de 1 030 patients. L’afflux de patients en réanimation est plus intense dans les départements de l’est

de la région. Dès le 20 mars, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle

et les Vosges comptent tous plus de patients en réanimation que le nombre de lits

habituellement autorisés. La situation est particulièrement tendue dans le Haut-Rhin

avec déjà 100 patients en réanimation, soit un excédent de 46 % par rapport à la capacité

habituelle. Le problème est également aigu dans les Vosges, où le nombre de lits de

réanimation habituellement opérationnels est le plus faible de la région au regard

de sa population. Malgré la forte augmentation des capacités durant la période, la

répartition des places de réanimation est restée inégale sur le territoire (figure 2). Dans les départements les plus touchés par l’épidémie, les Vosges apparaissent

ainsi toujours en retrait. Ce département compte deux fois moins de lits de réanimation

que les départements les mieux dotés, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin avec respectivement

30 et 28 lits de réanimation pour 100 000 habitants au plus fort de la crise. La Moselle

en compte jusqu’à 22 pour 100 000 habitants. La capacité du Haut-Rhin reste légèrement

inférieure, malgré l’installation temporaire de l’hôpital militaire de campagne à

Mulhouse. Au plus fort de la crise, les cinq départements de la moitié ouest de la

région ne disposent que de 17 lits de réanimation pour 100 000 habitants, avec une

concentration plus élevée dans la Marne (21 lits).

du Grand Est, dont 900 sont atteints du Covid-19. Ce jour-là, 1 170 lits de réanimation sont ouverts. Source : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee. graphique Figure 1 – Dès le 20 mars, 560 lits de réanimation sont occupés dans le Grand Est

Lecture : le 1ᵉʳ avril, 1 030 patients sont soignés dans les services de réanimation

du Grand Est, dont 900 sont atteints du Covid-19. Ce jour-là, 1 170 lits de réanimation

sont ouverts.

du Grand Est, dont 900 sont atteints du Covid-19. Ce jour-là, 1 170 lits de réanimation sont ouverts. Source : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee.

a bénéficié de 195 lits supplémentaires au plus fort de la crise, portant sa capacité à 28 lits pour 100 000 habitants. Sources : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee ; Insee, estimations de population 2020. graphique Figure 2 – Tous les départements ont plus que doublé leur capacité habituelle en lits de réanimation Poids et évolution des capacités en lits de réanimation des départements du Grand

Est Note de lecture : le Bas-Rhin dispose habituellement de 125 lits de réanimation. Il

a bénéficié de 195 lits supplémentaires au plus fort de la crise, portant sa capacité

à 28 lits pour 100 000 habitants.

a bénéficié de 195 lits supplémentaires au plus fort de la crise, portant sa capacité à 28 lits pour 100 000 habitants. Sources : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee ; Insee, estimations de population 2020.

Les transferts : un levier essentiel de la gestion de crise

Les transferts de patients au sein de la région permettent de lisser la charge d’activité

entre départements. Ils sont l’un des leviers permettant d’éviter la submersion des

établissements dans les départements où l’épidémie est à un stade plus avancé. Les

transferts de patients ne se sont pas cantonnés aux frontières régionales et ont été

quotidiens entre le 20 mars et le 5 avril. Depuis le début de la crise sanitaire,

près de 320 patients Covid-19 sont ainsi transférés des services de réanimation du

Grand Est vers d’autres régions métropolitaines, mais aussi vers les pays transfrontaliers.

La moitié des patients transférés sont restés en France. Quatre patients sur dix ont

été accueillis en Allemagne. La Suisse, le Luxembourg et l’Autriche ont également

ouvert leurs services de réanimation à près de 40 patients. L’aide la plus importante

est observée le 29 mars, où 45 patients sont transférés hors du Grand Est. Cet élan de solidarité nationale et européenne a permis de soulager les services de

réanimation des départements les plus en difficulté. La plupart des patients Covid-19

ont été transférés depuis trois départements : le Haut-Rhin (150 patients), la Moselle

et le Bas-Rhin (près de 70 patients chacun). Les transferts concernent majoritairement

les établissements de santé de grande taille. Pour ces établissements, la charge de

patients atteints du coronavirus a ainsi été allégée de plus de 10 % au maximum sur

une journée. Cet apport s’inscrit davantage encore dans la durée, en premier lieu

pour les établissements les plus en tension, mais aussi pour les autres établissements

amenés à les soulager par des transferts au sein de la région. Une grande majorité

des patients transférés (80 %) sont en effet restés entre une à trois semaines dans

les services de réanimation d’accueil, avec une durée moyenne de séjour de 14 jours.

L’activité de réanimation atteint un plateau début avril

Dans le Grand Est, le nombre de patients en réanimation atteints du coronavirus est

maximal le 1er avril et décroît très lentement les jours suivants. C’est pour partie les premiers

effets des mesures de confinement qui ont limité la propagation de l’épidémie. C’est

également la conséquence des transferts en dehors de la région, en cours ou déjà effectués.

En diminuant le flux de patients en réanimation, les transferts ont permis une « vague

de patients » moins haute et moins étalée (figure 3). Ainsi, sous l’hypothèse moyenne d’une durée de séjour en réanimation de 14 jours

pour les patients transférés, le Grand Est aurait compté de l’ordre de 300 patients

Covid-19 de plus le 5 avril en l’absence de ces transferts en dehors de la région.

Le nombre total de patients en réanimation aurait ainsi nettement dépassé la capacité

en lits à cette date. Sur toute la première semaine d’avril, on peut estimer qu’il

aurait manqué quotidiennement entre 50 et 100 lits de réanimation en l’absence de

transferts. L’activité des services de réanimation de la région connaît bien trois phases successives.

Au mois de mars, la croissance est forte : + 46 patients par jour en moyenne. À partir

de la deuxième semaine d’avril, la baisse s’enclenche, à un rythme un peu plus modéré :

– 18 patients par jour. Entre temps, le nombre de patients Covid-19 en réanimation

dessine un plateau, à un niveau qui dépasse les 800 patients. D’une semaine à l’autre,

le flux de patients a ainsi augmenté de plus de 50 % la dernière semaine de mars,

s’est stabilisé la première semaine d’avril, pour diminuer les suivantes. Le Bas-Rhin,

le Haut-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle s’inscrivent dans cette dynamique,

à quelques nuances près. L’augmentation du flux lors de la dernière semaine de mars

est ainsi moins sensible dans les deux départements alsaciens, déjà plus fortement

sollicités les semaines précédentes. Dans les cinq départements à l’ouest de la région

où la propagation du virus est moindre, la sollicitation est plus tardive. Elle l’est

également dans les Vosges, en lien avec l’augmentation de ses capacités de réanimation.

Date Capacité habituelle Patients Covid-19 non transférés Patients Covid-19 transférés, selon une hypothèse sur leur durée de séjour en réanimation Hypothèse 1 : 7 jours Hypothèse 2 : 14 jours Hypothèse 3 : 21 jours 20 mars 2020 471 350 370 370 370 21 mars 2020 471 430 460 460 460 22 mars 2020 471 480 520 520 520 23 mars 2020 471 530 580 580 580 24 mars 2020 471 590 650 650 650 25 mars 2020 471 660 740 750 750 26 mars 2020 471 700 800 810 810 27 mars 2020 471 750 860 870 870 28 mars 2020 471 790 910 930 930 29 mars 2020 471 800 960 990 990 30 mars 2020 471 830 1000 1030 1030 31 mars 2020 471 880 1050 1100 1100 1 avril 2020 471 900 1070 1130 1140 2 avril 2020 471 890 1070 1140 1150 3 avril 2020 471 860 1050 1150 1160 4 avril 2020 471 850 1040 1140 1160 5 avril 2020 471 840 1020 1140 1160 6 avril 2020 471 850 980 1130 1160 7 avril 2020 471 840 960 1110 1160 8 avril 2020 471 850 950 1100 1160 9 avril 2020 471 820 900 1060 1130 10 avril 2020 471 810 870 1020 1110 11 avril 2020 471 770 790 960 1070 12 avril 2020 471 750 750 920 1040 13 avril 2020 471 760 760 890 1040 14 avril 2020 471 730 730 850 1000 15 avril 2020 471 710 710 800 960 16 avril 2020 471 680 680 760 910 17 avril 2020 471 660 660 720 870 18 avril 2020 471 640 640 650 830 19 avril 2020 471 640 640 640 810 20 avril 2020 471 610 610 610 740 21 avril 2020 471 590 590 590 700 22 avril 2020 471 580 580 580 670 23 avril 2020 471 540 540 540 620 24 avril 2020 471 510 510 510 570 25 avril 2020 471 480 480 480 490 26 avril 2020 471 460 460 460 470 27 avril 2020 471 450 450 450 450 28 avril 2020 471 430 430 430 430 29 avril 2020 471 420 420 420 420 30 avril 2020 471 400 400 400 400 1 mai 2020 471 390 390 390 390 2 mai 2020 471 380 380 380 380 3 mai 2020 471 370 370 370 370 4 mai 2020 471 360 360 360 360 5 mai 2020 471 340 340 340 340 6 mai 2020 471 340 340 340 340 Lecture : le 1ᵉʳ avril, 900 patients Covid-19 sont soignés dans les services de réanimation

du Grand Est. Sans transfert en dehors de la région, ils auraient été 1 070 sous l’hypothèse

d’une durée de séjour en réanimation de 7 jours (hypothèse 1) ou 1 130 sous l’hypothèse

d’un séjour en réanimation de 14 jours (hypothèse 2).

du Grand Est. Sans transfert en dehors de la région, ils auraient été 1 070 sous l’hypothèse d’une durée de séjour en réanimation de 7 jours (hypothèse 1) ou 1 130 sous l’hypothèse d’un séjour en réanimation de 14 jours (hypothèse 2). Source : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee. graphique Figure 3 – Sans transfert, les services de réanimation auraient dû accueillir plus de 1 100 patients

Covid-19 Cumul des patients Covid-19 en réanimation dans le Grand Est et des patients transférés

en dehors de la région Lecture : le 1ᵉʳ avril, 900 patients Covid-19 sont soignés dans les services de réanimation

du Grand Est. Sans transfert en dehors de la région, ils auraient été 1 070 sous l’hypothèse

d’une durée de séjour en réanimation de 7 jours (hypothèse 1) ou 1 130 sous l’hypothèse

d’un séjour en réanimation de 14 jours (hypothèse 2).

du Grand Est. Sans transfert en dehors de la région, ils auraient été 1 070 sous l’hypothèse d’une durée de séjour en réanimation de 7 jours (hypothèse 1) ou 1 130 sous l’hypothèse d’un séjour en réanimation de 14 jours (hypothèse 2). Source : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee.

Le renfort d’autres établissements publics et privés

Dans le Grand Est, 44 établissements de santé ont été effectivement mobilisés au cours

de la période pour la prise en charge en réanimation de patients (figure 4) : 25 hôpitaux publics et 19 établissements privés ou Espic (établissements de santé

privés d’intérêt collectif). Habituellement, la moitié de ces établissements disposent

d’un service de réanimation dans la région. Au 20 mars, ils étaient déjà 82 % à avoir

au moins un lit de réanimation opérationnel, avec le matériel et le personnel médical

requis. Le renfort des établissements n’ayant pas de capacités habituelles de réanimation

est substantiel : ces établissements ont accueilli 12 % des patients Covid-19 en moyenne

sur la période de confinement et jusqu’à 14 % au plus fort de l’épidémie. Il s’agit

de structures temporaires (hôpital militaire de campagne installé à Mulhouse, d’une

capacité maximale de 30 lits), mais aussi d’établissements publics, privés ou Espic,

de capacité limitée (moins de 25 lits de réanimation). L’orientation des patients Covid-19 a évolué avec l’avancée de l’épidémie et une semaine

après le début du confinement, les établissements de santé publics et privés sont

mobilisés proportionnellement à leur capacité opérationnelle. En début de crise, la

prise en charge est essentiellement assurée par les hôpitaux publics ayant des capacités

habituelles de réanimation (88 % des patients Covid-19 au 20 mars). Au cours des deux

semaines suivantes, la contribution des établissements privés et Espic est quasiment

doublée : de 10 % le 20 mars à 18 % le 8 avril. Les établissements privés ont ainsi

été un renfort important au plus fort de l’épidémie. Une fois franchi le plateau épidémique,

leur participation ne diminue que lentement. Le 6 mai, elle retrouve quasiment son

niveau de début de confinement.

Établissement Département Code géographique Type Nombre de lits de réanimation médian CH Charleville 08 08105 Public De 10 à moins de 50 CH Troyes 10 10387 Public De 10 à moins de 50 CH Châlons-en-Champagne 51 51108 Public De 10 à moins de 50 CHU Reims 51 51454 Public 50 et plus Groupe Courlancy Bezannes 51 51058 Privé De 10 à moins de 50 Institut Jean Godinot 51 51454 ESPIC Moins de 10 CH Saint-Dizier 52 52448 Public De 10 à moins de 50 GCS PSSHM – Chaumont 52 52121 Privé Moins de 10 GCS PSSHM – Langres 52 52269 Privé Moins de 10 CHRU Nancy – Brabois 54 54547 Public 50 et plus CHRU Nancy – Central 54 54395 Public 50 et plus Clinique Pasteur 54 54184 Privé De 10 à moins de 50 Clinique St André 54 54547 Privé Moins de 10 Hôpital Mont-Saint-Martin 54 54382 ESPIC De 10 à moins de 50 Polyclinique de Gentilly 54 54395 Privé De 10 à moins de 50 Polyclinique Majorelle 54 54395 Privé Moins de 10 ICL – Institut Cancérologie Lorraine 54 54547 ESPIC Moins de 10 CH Verdun-Saint-Mihiel 55 55545 Public De 10 à moins de 50 CH Sarrebourg 57 57630 Public Moins de 10 CH Sarreguemines 57 57631 Public De 10 à moins de 50 CHIC Unisanté 57 57227 Public Moins de 10 CHR Metz-Thionville – site de Metz 57 57463 Public 50 et plus CHR Metz-Thionville – site de Thionville 57 57672 Public De 10 à moins de 50 Clinique Claude Bernard 57 57463 Privé De 10 à moins de 50 Clinique Saint Nabor 57 57606 Privé Moins de 10 Groupe SOS Santé- Saint-Avold 57 57606 ESPIC De 10 à moins de 50 Hôpitaux Privés de Metz – Hôpital Belle-Isle 57 57463 ESPIC Moins de 10 Hôpitaux privés de Metz – Hôpital Robert Schuman 57 57693 ESPIC De 10 à moins de 50 Hôpitaux Privés de Metz – Hôpital Sainte Blandine 57 57463 ESPIC Moins de 10 CH Haguenau 67 67180 Public De 10 à moins de 50 CH Saverne 67 67437 Public De 10 à moins de 50 CH Wissembourg 67 67544 Public Moins de 10 Clinique Orangerie 67 67482 Privé Moins de 10 Fondation Saint François 67 67180 Privé Moins de 10 GHSO 67 67462 Public De 10 à moins de 50 GHSV 67 67448 ESPIC De 10 à moins de 50 HUS – Hôpitaux Universitaires de Strabourg 67 67482 Public 50 et plus ICANS – Institut de Cancérologie de Strasbourg 67 67482 ESPIC Moins de 10 RHENA 67 67482 Privé De 10 à moins de 50 Fondation de la maison du Diaconat – Clinique du Diaconat-Fonderie 68 68224 Privé Moins de 10 Fondation de la maison du Diaconat – Clinique du Diaconat-Roosevelt 68 68224 Privé Moins de 10 Fondation de la maison du Diaconat – Hôpital Albert Schweitzer 68 68066 Privé Moins de 10 GCS 3F 68 68297 Privé Moins de 10 GHRMSA 68 68224 Public 50 et plus GHRMSA – Hôpital militaire 68 68224 Public De 10 à moins de 50 HCC 68 68066 Public 50 et plus CH Emile Durkheim 88 88160 Public De 10 à moins de 50 CH Remiremont 88 88383 Public De 10 à moins de 50 CH Saint-Dié 88 88413 Public De 10 à moins de 50 CHOV 88 88321 Public De 10 à moins de 50 Polyclinique la Ligne Bleue 88 88160 Privé Moins de 10 Note : l’hôpital militaire de campagne installé sur le parking du CHU de Mulhouse

est également représenté. Cette structure temporaire n’a été active qu’une partie

de la période de confinement.

est également représenté. Cette structure temporaire n’a été active qu’une partie de la période de confinement. Champ : établissements de santé du Grand Est ayant disposé d’au moins un lit de réanimation

entre le 20 mars et le 6 mai 2020.

entre le 20 mars et le 6 mai 2020. Source : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee. graphique Figure 4 – Les sept plus gros établissements concentrent plus de la moitié des lits de réanimation

de la région Établissements de santé du Grand Est mobilisés pour la prise en charge en réanimation

des patients Covid-19 Note : l’hôpital militaire de campagne installé sur le parking du CHU de Mulhouse

est également représenté. Cette structure temporaire n’a été active qu’une partie

de la période de confinement.

est également représenté. Cette structure temporaire n’a été active qu’une partie de la période de confinement. Champ : établissements de santé du Grand Est ayant disposé d’au moins un lit de réanimation

entre le 20 mars et le 6 mai 2020.

entre le 20 mars et le 6 mai 2020. Source : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee.

L’épidémie a laissé peu de places aux autres interventions

Au plus fort de l’épidémie, tous les services de réanimation de la région sont principalement

tournés vers le traitement des patients Covid-19 : 87 % des patients en réanimation

sont des patients atteints du coronavirus (figure 5). Dans tous les départements, l’activité liée au Covid-19 représente plus de 80 %

de l’activité de réanimation. La tension est très vive dans les deux départements

alsaciens et dans les Vosges, où ce taux voisine les 95 %. Après le franchissement

du plateau épidémique, la pression retombe progressivement, le Covid-19 ne concernant

plus qu’un patient sur deux en fin de période dans la plupart des départements. Les

deux départements alsaciens font cependant exception. Le 6 mai, les taux d’activité

Covid-19 restent élevés dans le Haut-Rhin (76 %) et dans une moindre mesure dans le

Bas-Rhin (67 %). Le recul de l’épidémie donne plus de marges pour le traitement des

autres pathologies, des interventions urgentes, mais aussi de toutes les interventions

chirurgicales qui ont été déprogrammées. Ces reprises sont essentielles du point de

vue sanitaire et contribuent à maintenir une forte activité dans les services de réanimation.

Elles participent également à la reprise économique du secteur.

tableau Figure 5 – Au 6 mai, la pression du coronavirus reste forte dans les départements alsaciens Taux d’activité Covid-19 par département du Grand Est en % Au 6 mai, la pression du coronavirus reste forte dans les départements alsaciens (en %) 20 mars maximum sur la période 6 mai Haut-Rhin 77 94 76 Bas-Rhin 77 96 67 Moselle 61 86 52 Vosges 50 94 41 Meurthe-et Moselle 48 84 37 Autres départements 36 85 50 dont Marne 42 82 42 Grand Est 62 87 56 Note : les cinq départements de l’ouest de la région (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne

et Meuse) sont regroupés dans la modalité « Autres départements ». Le nombre de patients

atteints du Covid-19 et leurs évolutions quotidiennes sont souvent non significatifs

statistiquement, à l’exception de la Marne.

et Meuse) sont regroupés dans la modalité « Autres départements ». Le nombre de patients atteints du Covid-19 et leurs évolutions quotidiennes sont souvent non significatifs statistiquement, à l’exception de la Marne. Lecture : le taux d’activité Covid-19 est le rapport entre le nombre de patients Covid-19

en réanimation et le nombre total de patients en réanimation. La date à laquelle le

taux d’activité Covid-19 atteint son maximum varie d’un département à l’autre, entre

le 1ᵉʳ et le 8 avril.

en réanimation et le nombre total de patients en réanimation. La date à laquelle le taux d’activité Covid-19 atteint son maximum varie d’un département à l’autre, entre le 1ᵉʳ et le 8 avril. Source : ARS, enquête quotidienne auprès des services de réanimation, redressements

Insee.

