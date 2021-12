(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 UNA SETTIMANA AL NATALE, NUOVO SPETTACOLO QUESTA SERA TRA CONCERTO IN ‘ALTEZZA’ PER VIOLINO, PROIEZIONI E GIOCHI DI LUCE. 21 GRANDI CLASSICI, CON VOCE E SAX

Ferrara, 18 dic – Un viaggio musicale tra giochi di luci, proiezioni, atmosfere e colonne sonore natalizie, una violinista che si esibisce da cinque metri di altezza, il cui vestito accoglie le proiezioni della città. Sullo sfondo la fortezza estense. Sono alcuni degli elementi che hanno animato lo spettacolo – dal titolo ‘The big violinist’ – andato in scena questa sera in piazza Castello, l’ultimo dei tre appuntamenti del sabato da quest’anno previsti in vista del Natale.

Protagonista dell’evento è stata la violinista Elena Mirandola (performer dei Sonics Acrobatics Aerial) che ha vestito gli abiti tipici di un’antica nobildonna e ha suonato alcuni grandi classici come ‘Imagine’ di John Lennon, le più recenti Shallow (Lady Gaga e Bradley Cooper) e ‘A thousand years’ della cantante statunitense Christina Perri, con un vasto ed eterogeneo repertorio house e pop e quello, immancabile, natalizio, culminato nella tradizionale ‘White Christmas’. Nel complesso sono stati oltre 20 i brani proposti in circa un’ora di spettacolo.

La gonna dell’artista-protagonista è diventata un grande ‘schermo’ per giochi di luce e proiezioni luminose. E anche il Castello ha accolto i motivi, i colori e le immagini ritratte. La voce che ha accompagnato la violinista è stata quella di Annastella Camporeale (corista di Gianna Nannini, Cesare Cremonini e Umberto Tozzi), con il sax di Enzo Balestrazzi (musicista nella band ‘Nessuna Pretesa’ e main artist performer per BMW, Maserati, Ferrari, Trussardi, Pirelli, Vodafone).

