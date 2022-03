(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Nuovi testimonial ed eventi mostrano l’attenzione crescente verso la proposta

[Rete per la Giornata della Vita Nascente]

COMUNICATO STAMPA 24/3/22

Una richiesta in crescita: il 25 marzo una giornata dedicata alla Vita Nascente

In prossimità della Giornata, nuovi testimonial ed eventi mostrano l’attenzione crescente verso questa proposta

La proposta che il 25 marzo diventi la Giornata della Vita Nascente, come già lo è in 11 paesi del mondo, sta ricevendo un’attenzione crescente dalla società civile, dal mondo associativo e da quello imprenditoriale: nei giorni scorsi è stata presentata nel corso dell’incontro di lancio del Tavolo pre-politico “Ditelo sui tetti – Pubblica Agenda Sussidiaria e Condivisa”, ed è stata illustrata al convegno di Farmindustria “Le imprese del farmaco per la natalità”.

“Questa giornata potrebbe diventare un catalizzatore ed un moltiplicatore di iniziative sul tema – dichiara Andrea Mazzi, coordinatore della Rete – messaggi, momenti dedicati dalle istituzioni nazionali e locali, convegni ed eventi culturali, articoli sui media… per far sentire ai genitore l’incoraggiamento dell’intera società, e per dire che la vita nascente è una ricchezza per tutti noi, che chiede attenzione e accoglienza”.

La necessità di costruire un clima culturale favorevole alla natalità, di cui la giornata sarebbe un importante tassello, è testimoniata dai dati pubblicati nelle ultime settimane dall’Istat, che hanno accertato che l’Italia nel 2021 è scesa per la prima volta sotto il muro delle 400.000 nascite. Questo conferma che siamo in piena emergenza demografica e che è sempre più urgente moltiplicare le iniziative per fermare un processo che altrimenti diventerà inarrestabile con effetti disastrosi per la società, per i carichi familiari, per la crescita economica, per la tenuta del welfare, del sistema scolastico… La Rete si appella pertanto ai parlamentari italiani perché vengano calendarizzate e approvate al più presto le 6 proposte di legge, di cui diverse trasversali,che prevedono l’istituzione della Giornata.

La Rete inoltre sta progettando in queste settimane il secondo Festival nazionale della Vita Nascente, un evento per rilanciare nuovamente l’attenzione su natalità e genitorialità in modo simpatico, che avrà luogo eccezionalmente quest’anno nel periodo estivo.

Le associazioni della Rete per la Giornata della Vita Nascente: Alleanza cattolica, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Culturale Radici, Associazione Difendere la vita con Maria, Associazione Family Day-Difendiamo i nostri figli, Associazione Far Famiglia, Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici, Associazione Koinonia, Associazione Medici Cattolici Italiani-AMCI, Associazione Nazionale di Psicologia ed Educazione Prenatale-ANPEP, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Associazione Non si Tocca la Famiglia, Associazione Progetto culturale, Associazione Progetto Famiglia, Associazione Spettacolo e Cultura, Casa Betlemme, Centro culturale cattolico Il Faro, Centro studi Rosario Livatino, Chiesa Evangelica “Gesù Fonte Acqua Viva”, CitizenGo, Comitato modenese Sì alla Famiglia, Comunione Mariana ONLUS, Congregazione Mariana delle Case della Carità, Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità, Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari, Federazione Italiana Scuole Materne, Fondation Jérôme Lejeune, Fondazione Novae Terrae, Forum delle associazioni socio sanitarie, Giuristi per la vita, La Vigna di Rachele, Missione Belem, Movimento PER – Politica Etica Responsabilità, Movimento per la Vita, One of Us, Opera padre Gabriele, Osservatorio di Bioetica di Siena, Osservatorio Vera lex, Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera), Sermig, Umanitaria Padana OdV, Unione Cattolica Farmacisti Italiani.