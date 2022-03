(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5406

29 marzo 2022

Una pergamena per le ginnaste dell’Adriatica

Giovedì 31 marzo 2022 alle ore 18,30 nella palestra

Giovedì 31 marzo 2022 alle ore 18,30 nella palestra Adriatica il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, e l’Assessore allo Sport, Cristian Iaia, riceveranno le atlete della palestra Adriatica che hanno partecipato al Campionato regionale di ginnastica artistica Gold L2 e L3 svoltosi nel palazzetto dello Sport di Brindisi domenica scorsa.

Le atlete si sono esibite ai cinque attrezzi: parallele, trave, volteggio, cinghietti e con una strepitosa esecuzione al corpo libero. Sara Fiume che si è classificata al 1° posto laureandosi campionessa regionale L2, accede così di diritto al campionato italiano in programma a Napoli il 7 e 8 Maggio; terza classificata Francesca Romano sempre per L2. Infine, seconda posizione per Giulia Cherubini che ha gareggiato per L3.

Alle ginnaste dell’Adriatica, allenate da Innocenzo Lenoci coadiuvato da Federico Lenoci, Pamela Bolognino e dalla coreografa Antonella Cofano, sarà consegnata una pergamena.