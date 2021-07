(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 05 luglio 2021

Un webinar sulla tassa di soggiorno a Cagliari organizzato dall’Associazione Extra

Organizzato dall’Associazione Extra, che rappresenta oltre settecento strutture extra-alberghiere in Sardegna (molte delle quali in città), si terrà domani, martedì 6 luglio 2021 a partire dalle 15, un webinar dal titolo “Imposta di soggiorno a Cagliari. Modalità di applicazione per l’extra-alberghiero cittadino”.

Saranno ospiti del webinar, ideato dal Presidente dell’Associazione Extra, Maurizio Bettelli, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e Giovanni Ena, funzionario incarico del Comune di Cagliari.

Nel corso dei lavori, verranno trattati i seguenti argomenti operativi che saranno utili per gli operatori extra-alberghieri:

– Presentazione dell’imposta;

– Modalità di riscossione e di versamento;

– La modulistica e la piattaforma da utilizzare;

– Domande e risposte.

Per partecipare al webinar, che sarà gratuito, sarà necessario iscriversi al link:

https://event.webinarjam.com/channel/imposta-soggiorno-ca

