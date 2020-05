(AGENPARL) – PORTOGRUARO (VE), lun 18 maggio 2020



Fase 2: un video per far ripartire il turismo in Città

Una grande passione per Portogruaro e la volontà di rilanciarne l’attrattività turistica: questo lo spirito con cui un gruppo di giovani portogruaresi ha realizzato volontariamente e donato al Comune un video dedicato ai luoghi più suggestivi della città del Lemene.

Un’iniziativa nata da Mattia, che insieme a Edoardo Anese e Sofia Fratter ha raccontato attraverso i social la bellezza senza tempo del centro storico, con il suo ricco patrimonio artistico e architettonico.

«L’idea è stata concepita con l’obiettivo di dare un contributo alla nostra Città in un momento difficile anche per il turismo e non solo – spiegano gli ideatori – Ogni crisi porta delle opportunità da cogliere e questa, in particolare, ci permette di rilanciare il valore di un centro come Portogruaro, che a poca distanza dal litorale offre ai visitatori un’esperienza alternativa alla spiaggia. Ci siamo impegnati in questa iniziativa con il cuore e con la voglia di raccontare la nostra Città a chi ancora non ne conosce la bellezza e a chi vuole riscoprirla».

Il video, pubblicato nella pagina Facebook istituzionale della Città di Portogruaro, utilizzerà per la sua diffusione questi canali di comunicazione, sfruttando anche la collaborazione offerta per la colonna sonora da Alberto Marzinotto, in arte Albert Marzinotto, dj nativo della città del Lemene e noto per la sua musica a livello internazionale.

«Ringraziamo Albert per la sua disponibilità – proseguono – la colonna sonora del video è “Safe and sound”, uno dei brani più noti del suo repertorio, e siamo fieri che ce ne abbia concesso l’utilizzo. Avere un artista come Albert al nostro fianco rappresenta non solo un motivo di prestigio, ma anche l’opportunità per riaffermare la vocazione musicale di Portogruaro, città che esprime le sue eccellenze sia nell’ambito della classica, sia in quello della musica contemporanea».

«Ho accolto con entusiasmo la donazione di questi giovani concittadini – afferma il Sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore – Ringrazio sentitamente Mattia, Edoardo e Sofia, perché penso che il loro gesto sia di ispirazione per tutta la Città, per trovare l’energia necessaria per uscire da questa fase e guardare con fiducia al futuro. Il fatto che siano stati dei giovani a prendere iniziativa, mettendoci il cuore, dimostra quanto il futuro di Portogruaro sia in buone mani».

