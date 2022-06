(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Un uomo di 86 anni ipovedente, che si era perso durante l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi in Valbisagno, e’ stato messo in salvo dalla Polizia di Stato. L’uomo è stato ritrovano Nightspirit, il cane della Polizia di Stato in forza al gruppo cinofili della Questura di Genova specializzato nella ricerca delle persone scomparse . E’ stato individuato in un canalone impervio ed era così disorientato che non proferiva parola, ne’ chiedeva aiuto, rendendo di fatto difficili le sue ricerche.

