UN PO’ DI AGGIORNAMENTI DALL’AMMINISTRAZIONE

(AGENPARL) – STRONCONE (TR), dom 14 giugno 2020



Più di una persona ci ha chiesto quando saranno riaperti i giochi per bambini. Attraverso l’ufficio tecnico ci siamo già attivati da diversi giorni per procedere alla riapertura in sicurezza. D’accordo con il responsabile dell’area lavori pubblici, abbiamo deciso di procedere, oltre che ad una completa sanificazione ad opera di ditta specializzata, anche ad una attenta revisione e manutenzione, dopo diversi mesi di inattività, anche questa da parte di apposita ditta che potrà certificarne lo stato di manutenzione e la sicurezza nell’utilizzo. Siamo in attesa che le ditte espletino i lavori, speriamo di poterli riaprire entro il prossimo fine settimana ed, in ogni caso, quanto prima.

