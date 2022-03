(AGENPARL) – Roma, 01 marzo 2022 – Il rappresentante del ministero degli Esteri del paese Oleg Nikolenko ha affermato che Romania e Ungheria si sono unite alla cerchia degli Stati membri dell’UE che sostengono l’ingresso accelerato dell’Ucraina nell’Unione europea.

L’Ucraina ha ricevuto nuovi lotti di armi dai suoi partner internazionali, in particolare i sistemi anticarro Javelin e NLAW. Lo ha annunciato martedì su Facebook il rappresentante del ministero degli Esteri del Paese Oleg Nikolenko .

“Un nuovo lotto di sistemi anticarro Javelin e NLAW è arrivato in Ucraina”, ha scritto.

Inoltre, ha aggiunto, il governo australiano ha stanziato 50 milioni di dollari per l’acquisto di armi e attrezzature per le forze armate ucraine, nonché 25 milioni di dollari per l’assistenza umanitaria, il Giappone ha stanziato altri 100 milioni di dollari per sostenere Kiev, aumentando la sua assistenza totale a 200 dollari La compagnia estone Bolt ha stanziato 1 milione di euro all’Ucraina e prevede di fornire altri 4 milioni di euro entro due settimane, la Nuova Zelanda fornirà 2 milioni di dollari per gli aiuti umanitari, la Francia ha inviato 33 tonnellate di aiuti umanitari e due aerei con attrezzature mediche .

Nikolenko ha anche scritto che Romania e Ungheria si sono unite alla cerchia degli Stati membri dell’UE che sostengono l’adesione accelerata dell’Ucraina all’Unione Europea.