(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Il Canada non dimentica: il regista Roger Chabot ad Ortona sta girando un docufilm sulla battaglia del 1943.

Una troupe televisiva della BIA (Bravery In Arms, www.braveryinarms.ca) diretta dal regista Roger Chabot, da venerdì, ha riacceso i riflettori sulla cittadina abruzzese di Ortona a mare perché sta girando un docufilm che racconti in maniera innovativa i principali episodi della battaglia combattuta, nel dicembre del 1943 e passata alla storia con il nome “La piccola Stalingrado”. – La sceneggiatura del documentario è stata studiata e scritta negli ultimi due mesi insieme all’ortonese Angela Arnone, da 27 anni rappresentante ufficiale dei veterani combattenti canadesi di Ortona, ha dichiarato il regista Chabot che poi ha aggiunto – Ortona costituisce gran parte della storia del Canada in Europa durante il Secondo conflitto Mondiale -. La signora Arnone in questi giorni sta accompagnando la troupe, formata anche da figuranti canadesi sui principali luoghi della battaglia, dal fiume Moro, a casa Berardi, dal Cider Cross alle vie del quartiere medievale Torrevecchia di Ortona. Un documentario che vuole essere un viaggio nella storia da raccontare alle generazioni che per fortuna quella storia terribile non l’hanno vissuta, per non dimenticare il sacrificio di quei ragazzi, alcuni pure minorenni, venuti da oltreoceano per liberare il popolo italiano dall’invasore nazista. Ben 1375 canadesi riposano nel cimitero intitolato al fiume Moro sulla collina di S. Donato di Ortona, ma è bene ricordare anche gli oltre 800 tedeschi e 1300 vittime civili che furono coinvolti dall’orrore di quei giorni.

Il regista Roger Chabot nella sua oltre trentennale carriera militare con orgoglio ha servito nel Princess Patricia Canadian Light Infarti e nel Royal 22 Regiment (protagonista della liberazione di casa Berardi ad opera della compagnia del Capitano Triquet che gli valse la Victoria Cross, la più alta onorificenza militare) entrambi protagonisti nella battaglia che infuriò nel 1943 nella città di Ortona.

La serie di documentari prodotti dal veterano ed artista canadese Roger Chabot è dedicata alla storia militare canadese. I video sono girati nei luoghi delle battaglie ed attualmente si lavora a una serie intitolata “D-Day Dodgers”, che parla della Campagna d’Italia.

Si prevede la trasmissione in occasione dell’80° anniversario della Campagna d’Italia, nel 2023.

La casa di produzione si chiama, appunto Bravery in Arms – BIA e attualmente c’è una trattativa per una versione italiana con TLN Media Group.

Il regista ed i suoi collaboratori saranno ricevuti da Papa Francesco prima del ritorno in patria.

Ad Ortona sono stati affiancati da Angela Arnone, rappresentante dei veterani di Ortona del Three Rivers Regiment e uno dei fondatori del Museo della Battaglia di Ortona, che ha raccontato episodi meno conosciuti della battaglia del 1943.

🔊 Listen to this