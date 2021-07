(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 in Abruzzo c’è uno straordinario Museo di Mosaici a cielo aperto: si trova a Tornareccio, in provincia di Chieti, famosa anche come la “capitale abruzzese del miele”.

Quasi cento opere interamente realizzate a Ravenna, che raffigurano bozzetti di artisti di fama internazionale, installate sulle facciate delle abitazioni e dislocate secondo una logica museale di “sale” a tema. Un museo visitabile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, nato dalla fantasia del mecenate Alfredo Paglione, originario di Tornareccio.

Sono sicuro che l’originalità di questo museo meriti una visita e, magari, di essere raccontata sulla sua testata.

Per saperne di più, invito a visitare il sito www.unmosaicopertornareccio.it.

