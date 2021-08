(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Le foto di scena di Aroldo sono di Fabrizio Zani- Daniele Casadio

Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 30 agosto 2021

comunicato stampa

Un fine settimana di musica e di arte: successo per Aroldo, oltre un migliaio di visitatori al nuovo Fellini Museum

Agosto si è chiuso nel segno dell’arte e della cultura con il debutto al Teatro Galli dell’Aroldo di Giuseppe Verdi, l’opera lirica con cui nel 1857 si inaugurò il teatro della città e che venerdì e domenica sera ha conquistato il pubblico in sala e ha avvolto di musica e suggestioni il centro storico, grazie al maxischermo che ha consentito agli appassionati di seguire le vicende di Aroldo e Mina anche da piazza Cavour. Oltre 8mila le visualizzazioni dell’opera on line, che resterà disponibile sulla piattaforma Opera Streaming ([operastreaming.com](http://operastreaming.com/)) per i prossimi sei mesi.

Un centro storico nel fine settimana gremito di visitatori, che hanno potuto scoprire le proposte culturali della città. Dopo le intense giornate di inaugurazione, dal 19 al 22 agosto, anche lo scorso week end in tanti hanno voluto visitare il Fellini Museum: oltre un migliaio di persone hanno varcato la soglia di Castel Sismondo, per addentrarsi tra le sedici sale dedicate all’opera del regista e per visitare la mostra dedicata al mondo di Tonino Guerra nell’ala di Isotta.

Quasi quattrocento le presenze registrate al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo di piazza Ferrari così come è stato numeroso il pubblico che ha visitato le sale del Part, Palazzi dell’Arte Rimini, lo spazio espositivo allestito nei Palazzi dell’Arengo e del Podestà che ospita la raccolta d’arte contemporanea della Fondazione San Patrignano. Ad attirare l’attenzione e la curiosità di tanti visitatori anche il nuovo ‘giardino delle sculture’ del polo museale cittadino, estensione outdoor del Part e punto di raccordo col FelliniMuseum, liberamente fruibile dal pubblico.

Dal 1° settembre scatta il nuovo orario dei musei

Da mercoledì 1° settembre al Museo della città, Domus, Part, Fellini Museum entrerà in vigore l’orario invernale: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 19 (lunedì non festivo chiuso).

Si ricorda che per accedere agli spazi museali – FelliniMuseum, Part, giardino del Museo, Teatro Galli – è necessaria la certificazione verde anti-Covid (green pass).

