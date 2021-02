UK: UNIVERSITà BRITANNICHE SOTTO INCHIESTA DEL MI6 PER AVER COSPIRATO CON IL PARTITO COMUNISTA CINESE

(AGENPARL) – Roma, 08 febbraio 2021 – Quasi 200 accademici di più di una dozzina di università britanniche potrebbero finire in prigione per i timori di aver inavvertitamente aiutato la Cina a sviluppare armi di distruzione di massa

Più di una dozzina di università britanniche sarebbero sotto inchiesta da parte dei servizi di sicurezza per le loro relazioni con il Partito Comunista Cinese (PCC), che potrebbero aver violato la sicurezza nazionale e le leggi sui diritti umani.

Un rapporto del Mail on Sunday ha affermato che “alcune delle più prestigiose università del paese” sono sotto inchiesta per la presunta condivisione di tecnologia britannica con la Cina e quindi potrebbero essere soggette a “avvisi di applicazione” imposti dal Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC).

Il rapporto ha detto che l’indagine è stata condotta dall’MI6 e dal Foreign and Commonwealth Office dopo che Downing Street ha sollevato la preoccupazione che gli accademici britannici stanno cercando di incassare la “nuova corsa all’oro” del denaro cinese in cambio dell’accesso alle scoperte tecnologiche.

Una fonte del governo ha detto al giornale: “Gli esportatori di beni militari e quelli impegnati nel trasferimento di tecnologia militare specificata nell’ordine di controllo delle esportazioni del 2008 – comprese le università e gli accademici – richiedono una licenza per esportare o trasferire dal Regno Unito”.

“È loro responsabilità rispettare i regolamenti”, hanno aggiunto.

Un gruppo di quasi 200 accademici britannici provenienti da più di una dozzina di università britanniche potrebbe finire in prigione, poiché i funzionari indagano se potrebbero aver inconsapevolmente aiutato il governo cinese a costruire armi di distruzione di massa.

I funzionari stanno indagando sugli accademici sospettati di aver violato le leggi progettate per proteggere la sicurezza nazionale ei diritti umani.

Gli accademici, che provengono da 20 università del Regno Unito, comprese alcune delle più prestigiose del paese, sono sospettati di violare l’Export Control Order del 2008.

La legge prevede una pena detentiva massima di 10 anni per coloro che la violano.

Ha lo scopo di impedire che la proprietà intellettuale in campi altamente sensibili, inclusi i militari e la sicurezza, venga inviata a stati ostili.

Secondo il Times , in Cina potrebbero essere state inviate tecnologie pionieristiche su aerei, design missilistico e armi cibernetiche .

I funzionari si stanno preparando a inviare circa 200 avvisi di esecuzione a coloro sospettati di aver violato le regole, aggiungono i rapporti, anche se da allora è stato smentito da una fonte governativa.

Nel frattempo, una fonte ha detto al Times: “Potremmo vedere dozzine di accademici in tribunale tra non molto.

“Se anche il 10 per cento portasse a procedimenti giudiziari di successo, vedremmo circa 20 accademici che finiscono in prigione per aver aiutato i cinesi a costruire super armi”.

Arriva mentre il Mail on Sunday ha rivelato come gli accademici potrebbero essere colpiti da “avvisi di esecuzione” – imposti dalle Entrate e dalle dogane di Sua Maestà – su presunte violazioni dei controlli sulle esportazioni nei loro rapporti con Pechino.

È chiaro che i servizi di sicurezza temono che alcuni accademici abbiano condiviso la tecnologia pionieristica britannica potrebbe facilitare la repressione delle minoranze e dei dissidenti da parte del governo comunista dittatoriale.

Il MoS ha deciso di non identificare le università al centro dell’inchiesta per motivi di sicurezza nazionale.

L’indagine del servizio di sicurezza, guidata dall’HMRC, è stata avviata tra la crescente preoccupazione a Downing Street che gli accademici fossero impegnati in una “nuova corsa all’oro” per concludere accordi con i cinesi su scoperte scientifiche all’avanguardia.

La scorsa settimana, l’Università di Manchester ha annullato un accordo con una società cinese di tecnologia militare dopo essere stata avvertita di aver fornito piattaforme tecnologiche e app utilizzate dalle forze di sicurezza di Pechino nella sorveglianza di massa dei musulmani uiguri.

L’università ha affermato di non essere a conoscenza del presunto ruolo della China Electronics Technology Corporation nella persecuzione degli uiguri fino a quando non ha ricevuto una lettera che indicava i collegamenti dal comitato ristretto per gli affari esteri del Commons.

Tom Tugendhat, presidente del comitato, scrive nel MoS di oggi che “alcuni nelle università britanniche hanno perso la loro morale e non stanno promuovendo la libertà accademica, ma minando i nostri interessi strategici”.

Il parlamentare Tory sostiene che la Gran Bretagna sta commettendo un errore nell’aprire troppo le università. “Stiamo consegnando i segreti che aiuteranno un paese spesso ostile a diventare la più grande potenza militare del 21 ° secolo.”

L’indagine del governo è arrivata dopo che un rapporto della Henry Jackson Society lo scorso ottobre ha criticato il governo per non aver perseguito alcun accademico per violazioni del controllo delle esportazioni.

Una prima pubblicazione di un documento del think tank Civitas, intitolato Arming China? The Chinese Military Complex and Its Potential Exploitation of Scientific Research at UK Universities, sostiene che almeno 20 università del Regno Unito hanno relazioni con 29 università cinesi con legami con l’esercito della nazione comunista, così come nove aziende legate all’esercito, tra cui alcuni dei maggiori produttori di armi della Cina.

L’autore dello studio, Radomir Tylecote, ha detto: “I contribuenti britannici stanno pagando per la ricerca che potrebbe involontariamente aiutare i militari cinesi a raggiungere presto una posizione potenzialmente dominante”.

“Questo è strategicamente incoerente – soprattutto quando la spesa del Regno Unito per la ricerca per le proprie esigenze militari è così anemica”, ha aggiunto Tylecote.

Il rapporto Civitas ha affermato che l’Università di Cambridge ha lavorato con l’Università Nazionale di Tecnologia della Difesa, che è gestita dall’esercito cinese ed è stata precedentemente sanzionata dagli Stati Uniti.

Cambridge ha difeso il suo lavoro con i militari cinesi, dicendo: “Tutta la ricerca dell’università è soggetta alla governance etica e alle norme di controllo delle esportazioni”.

L’Imperial College di Londra – che proprio l’anno scorso ha firmato un accordo da 5 milioni di sterline con il gigante tecnologico cinese Huawei – è stato anche trovato ad aver condotto tre progetti di ricerca con finanziamenti da produttori di armi cinesi.

Tugendhat ha detto che il governo dovrebbe introdurre nuove leggi per limitare la quantità di ricerca che può essere fatta congiuntamente con i cinesi, al fine di salvaguardare l’innovazione britannica da essere rubata o utilizzata per opprimere i cittadini della Cina.

“La ricerca basata nel Regno Unito è stata usata nella repressione delle minoranze e degli attivisti per la democrazia in Cina? Temo che sia quasi certo che le nostre università siano diventate, forse solo in parte, complici nella repressione del dissenso”, ha scritto nel Mail on Sunday.

Il capo del China Research Group dei deputati conservatori ha concluso dicendo: “Sembra che Xi abbia imparato da Lenin – il capitalista ti venderà davvero la corda che usi per impiccarlo. O nel nostro caso, la progetterà”.