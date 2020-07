UH HILO COLLEGE OF BUSINESS AND ECONOMICS’ …

(AGENPARL) – HILO (HAWAII), ven 17 luglio 2020

The University of Hawaiʻi at Hilo College of Business and Economics announces the following Dean’s List recipients for the spring 2020 semester:

Alen Acosta-Enriquez, Riezhelle Agpaoa, Branda Korok Agustin, Sherrisa K. Ai-Miyake, Kylie Kekaumakakahilioke’au’onohi Alameida, Rachel Jane Ancheta, Jonathan Richard Anderson, Austin Tadashi Araki, Malanai Raiatea Arcuri, Alyssa Jean Asuncion, Karen M. Basham, Marson Nicolas Cabay, Nadya Nadine Castilan, Henrique Castilho de Matos, Cary K. Catrett, Luca Checchia Adell, Diana Marie Chinchiolo, Jennaia Chonmon, Alan Cincunegui Corres, Sandra Maria Dafincescu, Lexi Cora Dalmacio, Maribel Marantan Dela Cruz, Andrelyn Marie Delos Santos Dela Cruz, Arturo Dell Eva, Dina Grace Draguicevich, Allison Leilani Dupre, Kaydrian Egusa, Lindsay Baker Emerson, Cayla Michelle Agulay Esposo, Makana Michael Esser, Hokulani Kaleinanikaumanalimaokeakuamanalanikiekie Fortunato, Dustin William Franko, Jacob David Fry J.D., Kamaki Shaunley Fujikawa, Lei K. R. A. Ganiron, Bryan Gonzalez-Hernandez, Noelani Alejandra Gonzalez-Villanueva, Kellen Goya, Terrone Jay Grantham,Calin R. Gray, Saesha Hanselman, Olivia Marie Hanser, Caesar Karl Hjerten, Nohili Ligaya Hong, Michelle Carley Householder, Yan Ying Huang, Steven Kawa’a Hubbell, Malie Keilenikelisinika Ibarra, Nicole Kaleiokamalamalama Ignacio, Lara Oshiro-Kikuchiyo Inouye, Janine Makanalani Iseri, Hana Isokawa, Ashton Elizabeth Jessee, Taj T. Johnson, Hyewon Jung, Althea Kaimalia Kamalii, Kimberly Chiemi Kamei, Kealaula Hanohanokawaiolaakane Keliikoa, Koa Kamalani Kubera, Rich Choi Kuhlmann, Kayla Kanoelani Kunihisa, Kamuela Alaka`i Kahana Labasan, Noah Allen Lau, Stephanie E`laura Lewis, Jodi Emiko Lillie, Kiarra Makana Lincoln, Joseph George Lindsey, Anna Michelle Cabacungan Lucas, Kainoa Abram Lyman, Alliyah Noe-lani Madamba, Lane Ryuichi La`akea Manliguis, Seth Thomas Master, Gage Nohea Masato Matsumoto, Makeila Deanna Mahealani May, Cassidy Faith McCann, Evan James Merrier, Kegan Makanakupono Tamotsu Miura, Taylor Keani Moniz, Michelle Ann Morris, Kristine Villanueva Muerong, Joshua Eric Mull, Amber Akemi Nagata, Andruw-Vincent Kupono Nakamura, Hihona Nakatani, Micaiah Isabelle Nichols, Niger Junior Nogo, Patricia Samantha Garnace Orozco, Andrew Akio Otani, Christopher Robert Pace, Jamie Enrica Gardenia Pagan, Dominik J. Pajimola, Celina Marie Palafox, Robert Risley, Wentworth Rivera, III, Jacob D. Rouse, Rikelle Chieko Sakoda, Jewelee Kaleikaumaka Sniffen, Dylan Shagun Kekoa Sofia Lee, Jaron Takeo Sugimoto, Macy Marie Chiemi Takahama-Ahuna, Revlyn Shizuko Takayesu, Eric Gani Tejada, Leslie Ualani Texeira, Tyler Waltjen, Pedro Victor Werneck Silva, Willa Marie Akiko Wiggins, Daesha Kuliaikaui Wilson, Cappi Kaya Winters, Chun En Wu, and Evan Aukai Yung.

