(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Segreteria Nazionale UGL Metalmeccanici

Ufficio Stampa

Facebook: Ugl Nazionale Metalmeccanici

Twitter: @UglMetalm

Via Raffaele Cadorna, 22 – 00187 – Roma

Comunicato stampa.

Ugl Metalmeccanici:”Grande affermazione per il rinnovo RSA al primo banco di prova dopo

l’accordo Stellantis-sindacati del 25 giugno sul futuro dello stabilimento di Melfi”.

“Grande affermazione dell’Ugl Metalmeccanici alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza

sindacale in Stellantis Melfi (PZ) che aumenta le preferenze del 70%, si attesta straordinariamente

all’8% dei consensi incrementando notevolmente e raddoppiando la RSA rispetto alla tornata

elettorale del 2018“.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera per il quale si tratta di “una

grandissima vittoria nel sito Lucano, dove si producono vetture del gruppo Fca, 500X, Jeep

Renegade e Compass, e dove l’organizzazione sindacale cresce sia in termini di Rsa sia in termini

di preferenze. Ringrazio tutti i candidati che hanno partecipato a questa vittoria, un risultato che

vede ben consolidarsi l’Ugl Metalmeccanici nel sito produttivo della Basilicata il quale è stato il

primo del gruppo Stellantis a rinnovare la RSA. Il nostro impegno ora sarà massimo. Siamo

consapevoli che in queste settimane sono tante le notizie sul futuro produttivo dei siti Stellantis Fca

di Melfi, Pratola Serra, Cento, Pomigliano e Mirafiori. Ribadiamo che lo stabilimento di

Melfi (PZ) nel 2024 sarà il primo a ricevere 4 nuove vetture Full Electric del segmento medio con 4

marchi diversi del brand Stellantis. La produzione sarà concentrata su una nuova unica linea

potenziata che sarà realizzata integrando le due linee attualmente esistenti: ulteriori investimenti

saranno concentrati per altre attività come l’assemblaggio di batterie e ciò – conclude Spera – per la

nuova classe dirigente Ugl sarà una nuova e vera sfida da cogliere a difesa del territorio, della

produzione e di tutti i livelli occupazionali”.

Per il Segretario della Federazione Lucana Florence Costanzo e Giuseppe Palumbo, Segretario

Provinciale UglM, “questo risultato pone la nostra organizzazione nell’avere più coraggio

nell’affrontare le sfide che il mondo globale dell’automotive ci offre. Il sito di Melfi con i suoi

dipendenti, ha tutte le condizioni e opportunità per reggere tutte le eventuali future nuove sfide

come già accaduto e dimostrato nel corso di tutti questi anni ricordando che i lavoratori di, una

volta SATA ora, Stellantis di Melfi ci sono e ci saranno sempre ed insieme siamo pronti ad

affrontare qualsiasi nuova competizione”.

Roma, 24 luglio 2021.

Grazie

🔊 Listen to this