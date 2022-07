Ufficio di Presidenza, Piro convoca riunione

(AGENPARL) ven 01 luglio 2022

Su richiesta dei consiglieri Mario Polese, Gianni Leggieri, e Vincenzo Baldassarre ho convocato e presieduto , nella qualità di Vice Presidente , l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.

A darne notizia è il vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Piro che aggiunge: “Approvati e deliberati all’unanimità i punti inseriti nell’Odg, compreso quello di procedere velocemente con gli atti conseguenti alla delibera del Consiglio regionale che vede l’intitolazione della sala Mediafor alle radio libere, nel ricordo del pioniere Nino Postiglione. Grazie al direttore Viggiani ed alla dott.ssa Delleani, per la collaborazione e la grande professionalità. Peccato per chi non era presente, probabilmente in viaggio per l’Argentina”.

