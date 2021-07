(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

M5S FVG: “Vicenda De Monte non può essere solo personale”

“La vaccinazione del dottor Amato De Monte con un siero non autorizzato dall’EMA, e quindi non riconosciuto in Italia, non può essere liquidata come una semplice scelta personale senza effetti politici e sul ruolo per il quale il diretto interessato è stato scelto”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle.

