(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

M5S FVG: “Solidarietà a addetta aeroporto aggredita”

“Non è accettabile che una persona venga aggredita per avere semplicemente fatto il proprio dovere. All’addetta dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia va tutta la nostra solidarietà”. A dichiararlo sono i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, dopo che una lavoratrice dello scalo è stata malmenata da un passeggero a seguito della richiesta di esibire l’esito del tampone prima dell’imbarco.

“Non vogliamo entrare nel merito delle scelte e delle opinioni di ciascuno, ma ci sono delle regole e chi opera per farle osservare non può essere oggetto di violenza, fisica o verbale che sia – continua la nota -. Il rispetto della persona non deve mai venire a mancare”.

🔊 Listen to this