Uff. Stampa M5S CR FVG – “Perplessità per trasferimento NOAVA: nonperda personale e competenze”

Dal Zovo – Sergo: “Perplessità per trasferimento NOAVA: non perda personale e competenze”

“Il trasferimento del Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale (NOAVA) sotto la Direzione centrale ambiente lascia parecchi dubbi”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, dopo la risposta dell’assessore Stefano Zannier alla sua interrogazione sul futuro dell’organismo, oggi incardinato nella Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

“Ci preoccupa il fatto che non ci siano certezze sul passaggio da una Direzione all’altra degli attuali componenti del NOAVA, che già soffre di una evidente carenza di personale come del resto tutto il Corpo forestale regionale – continuano Dal Zovo e Sergo -. Ci auguriamo che il trasferimento consenta al Nucleo di poter funzionare con le stesse competenze attuali e con un numero di personale congruo, che permetta di affrontare in maniera adeguata tutti i compiti ad esso assegnati”.

“In occasione della legge di stabilità 2022, è stato accolto dalla Giunta un nostro ordine del giorno, che avevamo già proposto a dicembre 2020, per il potenziamento del NOAVA – ricordano gli esponenti pentastellati -. Ma, a partire da una riduzione del personale nel Nucleo, continuiamo a vedere delle incongruenze tra quell’impegno e le azioni messe in atto negli ultimi mesi”.

