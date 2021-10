(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

Sergo: “Inceneritore Manzano, ritiro progetto ci dà ragione”

“Questo è il quarto impianto cui ci siamo opposti e che ha visto costrette le società proponenti a fare un passo indietro”. Lo dichiara il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, dopo la richiesta di archiviazione del procedimento da parte di Greenman per l’inceneritore di Manzano.

“Purtroppo in tutti e quattro i casi (oltre a questo, depuratore di Lignano, Kronospan e discarica di Porcia) non abbiamo ancora una decisione definitiva, ma il ritiro dei progetti dimostra come avessimo ragione a sottolinearne i punti deboli. Quantomeno ci auguriamo che, nel caso di ulteriori richieste, si tenga conto delle nostre osservazioni e si presentino progetti effettivamente ecosostenibili” aggiunge Sergo.

