De Carlo – Dal Zovo – Sergo: “Incendio ex Bertolini, preoccupazione per cittadini di Mossa”

“C’è grande preoccupazione per la salute della popolazione. Ci auguriamo vengano effettuati i dovuti controlli per garantire la sicurezza di tutti”. Lo affermano la deputata del MoVimento 5 Stelle, Sabrina De Carlo, e i consiglieri regionali pentastellati, Cristian Sergo e Ilaria Dal Zovo, alla notizia dell’incendio che si è acceso presso il capannone dell’ex stabilimento Bertolini a Mossa (Gorizia).

“Si tratta di un’area che è stata interessata da un’indagine per traffico illecito di rifiuti, che venivano stoccati proprio in quel capannone – ricordano gli esponenti M5S -. Da qui la preoccupazione che i cittadini che abitano lì vicino non respirino sostanze tossiche”.

