(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Con preghiera di diffusione e pubblicazione.

Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

Ussai: “Giardini inquinati Trieste, domande ancora senza risposta”

“L’assessore Scoccimarro non dà risposte alle domande sulla situazione dei giardini inquinati di Trieste e sull’analisi delle fonti dell’inquinamento”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, che ha presentato un’interrogazione sul tema.

“Nessuna risposta è stata data alle domande poste: situazione attuale dei giardini, in particolare sull’efficacia del trattamento per l’abbattimento degli inquinanti, che avevano portato all’interdizione dell’accesso ai giardini; valutazione delle concause del fenomeno di inquinamento diffuso, alla luce della scomparsa della sorgente di emissione più importanti, ovvero la Ferriera; azioni che si intendono intraprendere nel breve, medio e lungo periodo nelle aree individuate come quelle di maggior pressione” rimarca Ussai.

“Scoccimarro si è limitato a esprimere ‘ottimismo’ sui valori rilevati rispetto al passato, sottolineando però la necessità di una validazione dei dati attraverso un ulteriore monitoraggio iniziato nel maggio del 2021. Non ci resta che chiedere tutte le relazioni e le misurazioni prodotte fino ad oggi – conclude l’esponente M5S -, visto che, passata la campagna elettorale, all’assessore sembrano non interessare più”.