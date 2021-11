(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

Danielis – Richetti – Ussai: “Finanziamento all’ovovia: la Lega esulta, Trieste no”

“Sono stati stanziati i fondi per la realizzazione di un’opera che a molti, noi compresi, appare improbabile e dannosa. Si tratta di oltre 40 milioni di euro di fondi pubblici, non 4,2 come indicato nel comunicato stampa dei parlamentari leghisti Pittoni, Panizzut e Moschioni, che non riescono a leggere correttamente una tabella confondendo i milioni con i chilometri”. Lo affermano la consigliera comunale triestina del MoVimento 5 Stelle, Alessandra Richetti, la consigliera circoscrizionale M5S Elena Danielis e il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Ussai, in merito al progetto di ovovia da realizzare a Trieste.

