Capozzella: “Enti locali, Comunità si confermano poltronifici”

“Le Comunità e le Comunità di montagna fortemente volute dal centrodestra si confermano sempre più dei poltronifici”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo la riunione di Commissione in cui si è discusso anche di indennità agli amministratori di questi organismi.

“Alla richiesta dell’eventualità della nomina di un direttore generale nella Comunità montana delle Dolomiti Friulane – spiega Capozzella -, l’assessore Roberti ha affermato che le Comunità possono organizzarsi come meglio credono”.

“Di fatto, è la conferma che questi organismi hanno la possibilità di funzioni e competenze, facendo proliferare incarichi e ruoli a piacimento. In sostanza – conclude il consigliere M5S – sono un’ottima occasione per piazzare qualche persona gradita”.

