Dal Zovo: “Da Ciriani inaccettabili parole su Stefanutto”

“È inaccettabile che la dialettica da campagna elettorale sfoci nell’offesa sull’aspetto fisico di una persona”. Lo afferma la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, in merito alle parole del sindaco di Pordenone, Luca Ciriani, nei confronti della vicesindaco di Azzano Decimo, Lorella Stefanutto.

“Siamo ben oltre la caduta di stile e non possiamo che esprimere solidarietà alla vicesindaco Stefanutto e condannare fermamente le affermazioni del sindaco Ciriani, che non ha trovato di meglio da fare, se non lanciarsi in un grave e volgare attacco che nulla ha a che vedere con il confronto politico” continua Dal Zovo.

“Si sostenga la propria parte, si ribatta colpo su colpo alle affermazioni e alle azioni degli avversari – conclude l’esponente M5S -, ma la si smetta di denigrare e deridere il rivale politico per questioni estetiche o personali” .

