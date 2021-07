(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

Ussai: “Centrodestra continua a smantellare sanità pubblica a favore del privato”

“Cosa rimarrà della sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia?”. Lo chiede il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, dopo l’approvazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa e l’Accordo triennale con le associazioni dei privati accreditati.

“Un anno fa chiedevamo alla Giunta, attraverso un’interrogazione, se ci fosse l’intenzione di eliminare le discriminazioni della sanità pubblica rispetto alle strutture private, ora abbiamo una risposta piuttosto chiara da parte dell’amministrazione regionale” incalza Ussai.

“Interi reparti rischiano la chiusura perché mancano specialisti, sempre più attratti dal privato, e l’assessore Riccardi, invece di incentivare il pubblico, continua a foraggiare la sanità privata – continua il consigliere M5S -. Nel frattempo i professionisti del pubblico in Friuli Venezia Giulia sono i peggio pagati in Italia”.

“Durante la fase più acuta dell’emergenza Covid, il privato ha potuto erogare prestazioni che il pubblico non era in grado di offrire – conclude Ussai -. Adesso sarebbe il momento di investire sulla sanità pubblica, ma il disegno di Riccardi e della Giunta di centrodestra per favorire il settore privato e copiare il modello lombardo era chiaro fin da subito, e ora si concretizza”.

