(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 Con preghiera di diffusione e pubblicazione.

Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

Dal Zovo – Sergo: “Campagna informativa su presenza lupo”

“Una campagna informativa regionale per dare indicazioni alla popolazione in caso di avvistamenti di lupo”. A chiederla sono i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo.

“Innanzitutto sarebbe opportuno informare dove sono i lupi o dove potrebbero trovarsi, oltre a fornire alcune norme di comportamento da tenere – aggiungono gli esponenti M5S -. Andrebbe spiegato, ad esempio, cosa fare per evitare che il lupo si avvicini, come agire se ci sono animali domestici e di allevamento, a chi rivolgersi se viene avvistato un esemplare o come riconoscere un lupo da un ibrido”.

“La Regione preferisce evitare troppo clamore sulla presenza del lupo sul nostro territorio, soprattutto per non spaventare i turisti. È giusto non alimentare paure ingiustificate, considerato che non sono animali che attaccano l’uomo – concludono Dal Zovo e Sergo – ma serve una maggiore collaborazione tra Regione, Comuni e Forze dell’ordine per dare le giuste informazioni ai residenti, anche per evitare reazioni ‘fai da te’, come nel caso delle polpette avvelenate, che rischiano di causare danni soprattutto ai ‘nostri’ animali”.