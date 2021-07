(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

Sergo: “Bonifiche, sfruttare risorse assestamento per finanziarle”

“Se non sfruttiamo il più cospicuo assestamento di bilancio degli ultimi anni per finanziare le bonifiche, non vedo quali altre occasioni ci saranno in futuro”. Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, in merito al tema delle bonifiche di siti inquinati legato all’assestamento in discussione in questi giorni nelle Commissioni.

“Il Piano regionale bonifiche, la cui graduatoria è stata aggiornata quest’anno, contiene opere per complessivi 52 milioni di euro ma a bilancio troviamo soltanto 1,5 milioni – continua l’esponente M5S -. Visto che le risorse ci sono, occorre trovare il modo di destinarle anche a questo scopo. L’assessore Scoccimarro ha affermato di aspettare che il Governo stanzi il cofinanziamento delle opere. Giusto che lo Stato faccia la sua parte, ma in ogni caso i fondi regionali sono ancora insufficienti”.

“Oggi ci viene detto che molte questioni verranno risolte con le risorse del PNRR e per questo motivo non ci sono soldi in assestamento – conclude Sergo -. Bene, ma proprio l’assessore Scoccimarro nelle scorse settimane ci diceva che le bonifiche non possono rientrare in questa fattispecie in quanto le procedure risultano complesse per soddisfare i tempi previsti dal Piano. L’importante è non assistere a una sorta di rimpallo tra i canali di finanziamento e trovare i fondi per le bonifiche, che rappresentano un volano per l’economia e l’occupazione, oltre a essere uno strumento concreto verso la transizione ecologica”.

