(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

Sergo: “Anche quest’anno taglieremo le tasse il prossimo”

“Il taglio delle tasse è un tema di cui si parla da inizio legislatura, ma ogni motivo pare buono per non attuarlo”. Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo, intervenendo sul disegno di legge di stabilità che ha iniziato il proprio iter in I Commissione.

🔊 Listen to this