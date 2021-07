(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

COMUNICATO STAMPA

Accolto ordine del giorno M5S a favore delle spiagge libere

L’attivazione di una linea di finanziamento destinata ai Comuni per la valorizzazione, il recupero e la manutenzione delle spiagge libere è l’obiettivo di un ordine del giorno del MoVimento 5 Stelle, collegato all’assestamento di bilancio, che è stato accolto dalla Giunta regionale.

“Avevamo presentato un emendamento per questo scopo, tramutandolo poi in ordine del giorno davanti all’impegno dell’assessore Callari di approfondire la tematica e di recepire la nostra proposta all’interno di un provvedimento relativo alle concessioni e al sostegno per i Comuni che gestiscono le aree del demanio marittimo lasciate ad uso pubblico” spiega il consigliere M5S, Andrea Ussai, primo firmatario del documento.

“Auspicabilmente tra settembre e ottobre – continua Ussai – verrà approfondita la questione, anche attraverso una serie di audizioni in Commissione consiliare per ascoltare i sindaci dei Comuni interessati, le associazioni ambientaliste e tutti i soggetti che possono portare un contributo su questo argomento”.

“Barrieramenti per il contrasto all’erosione, ripristino della battigia, arredi e infrastrutturazione a favore dei disabili, degli anziani, delle famiglie con bambini sono alcuni degli interventi per i quali si potrebbero finanziare i Comuni – conclude l’esponente pentastellato -, in modo da migliorare la fruibilità valorizzare la funzione sociale, ricreativa e turistica delle spiagge libere”.

