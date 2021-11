(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 Con preghiera di pubblicazione e diffusione.

Capozzella: “50 anni ATER Pordenone, colta occasione Superbonus”

“I 50 anni dell’ATER di Pordenone sono un momento importante, non solo per guardare a quanto fatto in passato, ma soprattutto per guardare al futuro”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, in occasione dell’anniversario dell’Azienda Territoriale per l‘Edilizia Residenziale pordenonese.

“Gli oltre 4.500 alloggi realizzati e il lavoro svolto per affrontare le esigenze abitative delle fasce più deboli dal 1971 a oggi sono un patrimonio inestimabile per tutto il Friuli Occidentale” aggiunge l’esponente pentastellato.

“Ma è necessario soprattutto pensare alle nuove sfide, e in questo senso fa piacere sottolineare come l’ATER di Pordenone abbia saputo cogliere l’opportunità rappresentata dal Superbonus 110% – conclude Capozzella -. A testimoniarlo sono i 60 milioni di investimento per l’efficientamento energetico di 350 edifici”.

