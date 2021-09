(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Ue, Zanni (Lega), riforma regole Ue, Letta e Renzi facciano pressione su loro alleati sedicenti frugali

Bruxelles, 11 set – “L’Europa non commetta l’errore di tornare al fallimentare sistema di regole che per decenni ha impedito la crescita, anziché favorirla. Dopo anni di scelte sbagliate, la pandemia ha messo in luce l’inadeguatezza di quel sistema e i fatti hanno dimostrato che sul Patto di Stabilità e sulle regole europee in materia economica e fiscale aveva ragione la Lega: serve una radicale riforma e non possiamo permetterci di tornare indietro. È necessario che su questa sfida di portata epocale il Governo e chi rappresenta l’Italia in Ue facciano sentire la propria voce e difendano gli interessi degli italiani, non lasciando prendere iniziativa ai sedicenti ‘frugali’ amici del Pd e della forze di sinistra. Letta e Renzi spronino i governi loro alleati in Ue che si oppongono a una modifica intelligente delle regole Ue, nell’interesse del nostro Paese e delle future generazioni di cittadini italiani ed europei”.

Così in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega componente della commissione Econ, presidente gruppo Identità e Democrazia.

🔊 Listen to this