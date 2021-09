(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Ue, Zanni (Lega), Patto di Stabilità da cambiare, dopo anni tutta Ue dà ragione a Lega

Bruxelles, 6 set – “Con molti anni di ritardo, oggi tutti in Ue dicono quanto la Lega sostiene da sempre: il Patto di Stabilità è da cambiare, va radicalmente riformato, così come tutto il sistema di regole Ue che per troppo tempo ha fermato la crescita, anziché garantirla. Prima la recente conversione sui flussi migratori, sostenendo per l’Afghanistan una posizione che ricalca quanto proponiamo fin dall’inizio, ora anche in materia economica si rendono conto che avevamo ragione: purtroppo, questo ravvedimento giunge tardivo, dopo che le insensate briglie Ue hanno distrutto la crescita e fatto perdere dieci anni a un intero continente. Non è l’Europa che vogliamo. E chi ha sbagliato deve assumersene le responsabilità davanti ai cittadini, rendere conto a imprenditori e lavoratori che negli ultimi decenni hanno pagato sulla propria pelle le scelte sbagliate di Bruxelles, sostenute e condivise dalla sinistra”.

Così in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo ID, componente della commissione Econ.

