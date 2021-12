(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 UE: VALENTINI (FI), EVITARE CHE SI BLOCCHI CIRCOLAZIONE NEL MERCATO UNICO

“Pur essendo un vertice breve non deve essere preso sottogamba, perché per noi ogni vertice rappresenta un’occasione che non va sprecata”. Lo ha detto il vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia Valentino Valentini, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso della discussione generale sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi in vista della riunione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2021. “L’Italia da Paese ‘martire’ – ha continuato – è diventato un esempio di come si affronta con serietà ed efficacia il diffondersi della pandemia. E questo grazie a: vaccini, vaccini, vaccini e green pass. Sì, perché il certificato verde è uno strumento di libertà. E non bisogna piegarsi, né ammiccare a una minoranza rumorosa e minacciosa, anche perché per noi di Forza Italia i veri patrioti sono tutti coloro che con professionalità e impegno si stanno impegnando per curare chi si è ammalato”. Valentini ha auspicato, inoltre, che “a livello europeo, anche di fronte a un’ineguale applicazione della campagna vaccinale, bisogna evitare che si blocchi la circolazione nel mercato unico e non si formino i cosiddetti colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento. Così come la variante omicron ha reso più evidente che bisogna potenziare ed accelerare lo sforzo di distribuzione dei vaccini a livello planetario”. E sulla questione immigrazione “dobbiamo evitare – ha sottolineato l’esponente azzurro – lo scambio tra maggiore solidarietà e condivisione negli accoglimenti a cambio di confini blindati all’interno dell’Ue: non dobbiamo permettere che si apra la caccia ai ‘dublinanti’, con la conduzione dei migranti irregolari nei Paesi di primo ingresso perché questo significherebbe inchiodare nuovamente l’Italia alla geografia. Una situazione che non vogliamo si ripeta”.

