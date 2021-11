(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Ue-Usa, Campomenosi (Lega), bene nuovo dialogo con Usa, da Ue serve più coerenza

Bruxelles, 11 nov – “È positivo il nuovo dialogo avviato con gli Usa sulle grandi sfide globali e argomenti fondamentali come cyber sicurezza, digitale, gestione dei dati, ed è altrettanto positivo che non si stia discutendo di un accordo commerciale di libero scambio che su temi come l’agricoltura ci porterebbe a conflitti difficilmente risolvibili. L’Ue tuttavia dimostri più coerenza, deve imparare a dialogare con gli Usa non solo quando a Washington governano i democratici, e deve comprendere quanto atteggiamenti fortemente incoerenti come quelli che derivano dal rapporto tra Germania e Cina – la recente inchiesta giornalistica sui motori tedeschi utilizzati per le navi da guerra cinesi è un esempio lampante – aumentano la sfiducia di Usa e Uk verso un continente che ambisce alla ‘autonomia strategica’, ma in realtà sta solo guadagnando imbarazzo e irrilevanza politica sugli scenari globali. C’è in gioco la credibilità delle istituzioni Ue”.

Così Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega, nel suo intervento in aula.

🔊 Listen to this