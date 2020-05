(AGENPARL) – mer 13 maggio 2020 Ue, Tovaglieri (Lega), insufficienti le risposte Ue alla crisi, italiani non si fidano più di questa Europa

Bruxelles, 13 mag – “Da italiana sono molto delusa dalle misure messe in campo dall’Europa per fronteggiare l’emergenza economica conseguente alla pandemia. Misure insufficienti, tardive, ma soprattutto rischiose per il nostro Paese, che è contributore netto dell’Unione e non ha mai fatto mancare risorse e solidarietà agli Stati membri. Solo il Recovery Plan fa eccezione, ma sulle modalità e condizioni di attuazione non ci sono certezze: basandosi sul bilancio europeo, sappiamo solo che questi fondi non arriveranno prima dell’anno prossimo, troppo tardi. Servono risorse immediate e non certo sotto forma di prestiti: prestare soldi a chi già si sa che non potrà restituirli non è un atto d’amore o un gesto di solidarietà, ma opportunismo che cela secondi fini. Mi riferisco al Mes. Ci hanno garantito assenza di condizionalità, ma la realtà è che, finita l’emergenza, l’Italia dovrà restituire al Mes rate da 4 miliardi all’anno, costringendoci a tagliare il welfare e a imporre nuove tasse. Gli italiani non si fidano più di questa Unione Europea: non vogliamo ritrovarci tra qualche anno con un presidente di Commissione che verrà in plenaria a scusarsi per aver applicato un’austerità avventata, come è già successo per i nostri amici greci”.

Lo ha dichiarato Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.

