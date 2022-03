(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Ue: Serracchiani (Pd), Portare avanti progetti Next Generation per riparare danni pandemia

“Sostenere alcuni settori, come l’automotive, in questa fase difficile. Procedere sulla transizione verde conciliandola con la sostenibilità del sistema e supportare in questo momento particolare le aziende energivore. La cooperazione tra istituzioni, forze politiche e sociali, sui progetti legati al piano Next Generation è centrale per riuscire a sfruttare un’occasione tanto importante per riparare ai danni economici e sociali prodotti dalla pandemia”.

Così la presidente del Gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, a Bruxelles dopo l’incontro della delegazione dei deputati e delle deputate dem con Matteo Borsani, direttore Affari europei di Confindustria.

