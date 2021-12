(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 UE, RUGGIERI (FI): “MADONNA TRANS? BUFFONATE NON AIUTANO RICHIESTA DIRITTI MINORANZE”

Roma, 7 dicembre – “La madonna transessuale? Clamoroso autogol di qualche superficiale che non capisce come certe buffonate offensive e goffe non aiutano la richiesta di diritti per le minoranze”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in una nota. “Non penso -prosegue Ruggieri- che iniziative simili piacciano a chi crede nella causa Lgbt; non è ridicolizzando una tradizione culturale e religiosa millenaria, in cui credono miliardi di persone, che si affermano pretese istanze di modernità” conclude Ruggieri.

