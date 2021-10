(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 UE, RONZULLI (FI): SERVONO 10 MILIARDI PER CRESCITA

“L’Italia è stata il primo paese a vedersi approvato il PNRR, il più grande documento di investimento che si è visto dal dopoguerra ad oggi con cui potremo cambiare il volto del nostro paese e portarlo nel futuro. Siamo stati i primi ad ottenere 24,9 mld come anticipo dell’Unione europea in segno di fiducia per il lavoro che stiamo portando avanti, i primi ad effettuare la riforma della Giustizia e della Pubblica Amministrazione. E adesso, con la prossima legge di Bilancio, si passa dalla politica della domanda fatta di sussidi, fondamentali nella pandemia, alla politica dell’offerta per aumentare la crescita e ridurre le tasse per famiglie e imprese attraverso il taglio del cuneo fiscale. E mi consenta, non da economista, ma da madre di famiglia che sa far di conto: servono almeno 10mld, quindi più di un terzo dell’intera manovra. E lo possiamo fare anche grazie all’allentamento delle maglie del patto di stabilità europeo, una scelta giusta tanto più perché è in atto una pandemia, con tutte le sue conseguenze sanitarie, economiche e sociali, che rende necessaria una politica sinergica e realmente comune tra i vari Stati dell’Unione”

Lo dichiara Licia Ronzulli, vice presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo in aula in occasione delle comunicazioni del Premier Draghi in vista del prossimo Consiglio

europeo.

🔊 Listen to this