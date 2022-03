(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Ue, Rinaldi (Lega), su Patto di Stabilità si sono convertiti tutti? Lega aveva ragione

Bruxelles, 14 mar – “Su misure draconiane come il Patto di Stabilità e come tutto il sistema di regole Ue che per anni ha fermato la crescita, anziché sostenerla, oggi tutte le forze politiche sembrano essersi convertite. Dopo aver promosso per lungo tempo e con entusiasmo queste regole che hanno sempre penalizzato l’Italia, oggi invece tutti affermano ciò che la Lega ha sostenuto fin dal primo giorno. Lo stesso commissario Gentiloni ha definito ‘irrealistica’ l’idea di tornare alle regole precedenti. Meglio tardi che mai, apprendiamo con soddisfazione di questa conversione da parte di tutti i partiti che, in Ue e in Italia, negli anni hanno tifato per l’austerità. Bene, ma non benissimo: dov’erano quando queste regole colpivano duramente le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane?”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ.