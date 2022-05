(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 UE: POLIDORI (FI), “ABBANDONARE LOGICHE INDIVIDUALISTE PER DIVENTARE STATI UNITI D’EUROPA”

“Nel contesto dei profondi mutamenti geopolitici determinati dall’aggressione della Federazione russa all’Ucraina, della grave crisi energetica che ne è derivata e della fine della globalizzazione così come l’abbiamo conosciuta, l’Europa è posta di fronte a sfide decisive, che impongono l’abbandono di logiche individualiste e la convinta adesione ai valori comunitari sanciti dai padri costituenti per diventare finalmente gli Stati Uniti d’Europa. Oggi come ieri siamo chiamati a dimostrare che Europa non è solo un’area geografica ma anzitutto una comunità sociale, politica ed economica. L’Europa unita sia faro per le altre grandi potenze mondiali.” Lo dichiara la vicepresidente della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, on. Catia Polidori.

