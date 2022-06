(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): UE SEMBRA AVER PRESO COSCIENZA DEL SUO RUOLO DA POTENZA GLOBALE

“La visita del nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz a Kiev potrebbe rappresentare una svolta epocale per l’UE. Ma non tanto per la forza in sé dell’atto, ma per la presa di coscienza che ne deriva. L’UE, forse, ha finalmente preso coscienza di se stessa e del suo ruolo di potenza mondiale. Un chiaro messaggio di unità e vicinanza che manda un segnale molto forte a chi, invece, ci desidererebbe divisi. Ed un segnale molto forte viene inviato anche a Washington, che mantiene una linea più rigida nei confronti del Cremlino, mentre i tre leader europei auspicano che presto si possa trovare un accordo con Putin. Finalmente! Non fermiamoci e proseguiamo sulla via degli Stati Uniti d’Europa. Totale fiducia nei tre leader del nostro Continente”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

