(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): SUPERARE REGOLA UNANIMITÀ DEVE ESSERE UNA PRIORITÀ

“So che modificare uno dei principi cardine su cui si fondano i Trattati che reggono l’UE non è facile, come ha giustamente affermato il Commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni. Ma come ha anche ribadito Mario Draghi nel suo discorso al Parlamento Europeo, un’Europa che decide a maggioranza qualificata, senza l’obbligo di dover superare veti incrociati con improbabili e lunghissimi negoziati, è un’Europa più snella, più veloce e più vicina alle esigenze dei cittadini europei, in quanto in grado di trovare risposte ai loro problemi più rapidamente. Ma i problemi di oggi necessitano di risposte e iniziative agili, che non possono richiedere mesi o anni. Basti pensate alla capacità di reazione ad un’eventuale nuova pandemia futura o ad una minaccia militare… facile o meno, il superamento del principio dell’unanimità va perseguito. In fretta. Deve essere una priorità”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN

