(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): SI VIS PACEM PARA BELLUM: AGIAMO IN FRETTA

“Qualcuno sostiene che l’UE sia già una potenza geopolitica globale, io non sono totalmente d’accordo. O meglio, senza dubbio l’unità mostrata nei confronti della Russia in materia di sanzioni e nella gestione dei profughi è un segnale importante, ma un idealista ed europeista convinto come me non può ritenersi soddisfatto. Questo perché la strada è ancora lunga, e tanti sono i margini e le potenzialità. Auspico vivamente che Versailles sia il reale passo verso l’UE player globale vero ed efficace. La lezione più importante, comunque, arriva dai Romani: ‘si vis pacem, para bellum’. UE, renditi conto di ciò e agiamo in fretta. Inizia una nuova era (o un’era già vista?) delle relazioni internazionali. E l’Europa non può stare a guardare. Protagonisti, ora”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.