(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): FOLLIA RICONOSCERE IL PROSEK, ITALIA SCIPPATA, CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI

“Il governo intervenga subito per evitare che l’Unione europea commetta un atto folle, con conseguenze imprevedibili per un asset importantissimo della nostra economia, come quello vinicolo. Riconoscere il vino croato Prosek significa esporre a una situazione di difficoltà la doc Prosecco, uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo. Sarebbe un atto folle da parte dell’Unione europea, che già in passato è caduta purtroppo in clamorosi errori simili a questo, come fu nel caso del vino Tocai, conteso tra Friuli e Ungheria. Dobbiamo essere pronti a tutto per evitare che questo si ripeta e che l’Italia venga scippata di uno dei suoi prodotti più importanti”. Lo dichiara il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

