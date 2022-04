(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): DICHIARAZIONI LAVROV PERICOLOSE, UE DEVE LAVORARE A DIFESA COMUNE

“Le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sul rischio di una terza guerra mondiale sono molto pericolose e devono portare l’UE a profonde riflessioni. Ad oggi, con la guerra riportata nel nostro Continente, non possiamo permetterci di essere disuniti, ma, anzi, dobbiamo condannare senza se e senza ma certe prese di posizione, cercando di smorzare i toni e perseguire la via diplomatica per lasciarci alle spalle la guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, però, l’Unione Europea non può stare ferma a guardare: bisogna rendere al più presto realtà la Difesa Comune, cominciando a lavorarci fin da subito. E mi accodo alla proposta dell’europarlamentare Carlo Calenda: l’immediata costruzione di una rete di protezione antimissile europea sul modello israeliano, il primo tassello concreto per una difesa veramente europea. A tal proposito, risulterebbe ancora più centrale la posizione geografica e strategica dei Balcani, portando giocoforza ad un’accelerazione nel processo di allargamento dell’UE. Basta parole, l’Europa necessita di fatti”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

