(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): AUTORITÀ EUROPEA ANTIRICICLAGGIO SIA IN ITALIA

“La Commissione Europea ha formalizzato nei giorni scorsi la proposta di istituire una nuova Autorità per il contrasto al riciclaggio di denaro sporco. In molti hanno già avanzato la richiesta, com’è giusto che sia, e mi aggiungo anche io: l’Italia assuma l’iniziativa presso l’UE affinché questa autorità abbia sede in Italia. L’Italia al momento non ospita alcuna autorità finanziaria europea, a differenza di Francia e Germania. Ritengo giusto e sacrosanto, anche in virtù dell’esperienza e della competenza italiana sul tema, che tale autorità sorga nel nostro Paese. La Guardia di Finanza e le Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia hanno un’esperienza decennale e rappresentano una vera e propria eccellenza. Da anni l’Italia è capofila nella lotta a questi fenomeni criminali, pertanto tale esperienza sarebbe una ricchezza ad appannaggio di tutta l’UE. Insistiamo per raggiungere insieme questo obiettivo, per essere sempre più protagonisti nell’UE del futuro”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

